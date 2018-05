Dol op asperges? Ze zijn nu voor een prikkie te koop

Lag de prijs eerder deze maand rond de 21 euro per kilo op de veiling, nu ligt de prijs van de dikste en mooiste exemplaren (AA) volgens vakblad GroentenFruit.nl tussen de 2,45 en 3,25 euro. De kwaliteit daar net onder (AA-I) is nog goedkoper op de veiling: tussen de 1,25 en 1,56 euro.

Die daling is te zien op de kassabon van de supermarkt. In de winkels waren de prijzen nog maar een paar weken geleden erg hoog: bij de grote supermarktketens betaalden klanten tot wel 18 euro per kilo.



Dat is nu wel anders, vooral door de enorme toevloed aan de witte groenten. Bij Albert Heijn is een halve kilo nu 3,99 (kiloprijs 7,98 euro) en bij Plus 5,99 euro (kiloprijs 11,98 euro). De groente is bij een aantal supermarktketens in de aanbieding: bij Hoogvliet en Emté kost 500 gram nu 3,49 euro. Klanten van Vomar betalen voor een halve kilo zelfs maar 1,99 euro.

Volledig scherm © Shutterstock

Toch is er soms een behoorlijk verschil tussen de supermarktprijs en die op de veiling. Een groot deel van de asperges komt niet in de vrije handel, want supermarktketens maken vaak van tevoren afspraken met leveranciers over levering en prijs. Ook als de veilingprijs lager (of hoger) is, wordt de afgesproken prijs gehanteerd. En dan nog: de supermarkten kunnen ook gewoon veel winst pakken. ,,Telers die zelf rechtstreeks aan de consument verkopen, bepalen hun eigen prijs’’, legt Stan Verstegen van ProAgrica uit. ,,Die is gerelateerd aan de veilingprijs, maar ze bepalen zelf hun marge.’’

Eigen seizoen

Overigens is asperge bij lange na niet de goedkoopste groente die nu in de schappen ligt. Wie op zijn portemonnee let, kan beter prei, broccoli of witlof kopen, die zijn een stuk voordeliger. Maar asperge is wel de enige groente met een eigen seizoen, dat in het hele land wordt gevierd. Ze zijn nog tot 24 juni verkrijgbaar.