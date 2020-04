Dol op ketchup? In deze recepten speelt jouw saus een hoofdrol

Gehaktmuffins met ketchup

Deze gehaktmuffins zijn ideaal om samen met de kinderen te maken. Balletjes rollen en toefjes spuiten met de spuitzak; een leuk bakuurtje gegarandeerd.

Ingrediënten

400 g varkens-/kalfsgehakt

1 ui

2 teentjes knoflook

1 ei

1 el mosterd

1 el paprikapoeder

3 el gehakte peterselie

100 g havermoutvlokken

4 el ketchup

250 g aardappelen

70 ml melk

2 el olijfolie extra vierge

peper en zout

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180°C. Snipper de ui en meng samen met het geperst knoflookteentje, het ei, de mosterd, paprikapoeder en twee derde van de peterselie door het vlees. Doe er de havervlokken bij en meng tot een consistente massa.



Maak balletjes van het vlees en leg ze in een met olijfolie ingevette muffinvorm. Zet 40 min. in de oven.



Maak ondertussen de puree. Kook de aardappelen gaar, giet af en pureer. Meng er de melk doorheen en kruid met peper en zout. Schep de puree in een spuitzak.



Haal de muffins uit de oven, schep er wat ketchup op en spuit op elke muffin een toefje puree. Bestrooi met de resterende peterselie.

Tip: Je kunt de muffins aan het einde nog bestrooien met krokant gebakken spekblokjes.

Groene burger op ciabatta met ketchup en lollo rosso

Ingrediënten

150 g aardappel

150 g tuinbonen dubbel gedopt

1 sjalot

1 teen knoflook

½ tl komijnpoeder

100 g verse spinazie

½ ei geklutst

20 g broodkruim

4 sneden pain de campagne of ander stevig brood

Lollo rosso of andere sla naar keuze

Ketchup

1 bosje koriander

Bereiding

Schil de aardappel en snij in kleine blokjes. Kook samen met de tuinbonen in gezouten water in ca. 5 minuten gaar.

Giet het vocht af en zet opzij. Verwarm olie in een koekenpan, snipper de sjalot en de knoflook en fruit deze samen met het komijnpoeder kort aan, voeg dan de spinazie toe en laat deze kort slinken.



Pak een snijplank, leg hier de aardappel, tuinbonen en het spinaziemengsel op. Hak het geheel fijn met een hakmes. Maak een kuiltje in het midden, voeg het ei toe en het broodkruim en kneed tot een plakkerig geheel. Proef en voeg naar smaak eventueel nog extra zout toe. Vorm vier burgers en bak bruin in een koekenpan op middelhoog vuur.



Toast het brood, beleg met sla, burgers, ketchup en koriander.

Dit recept komt van De Hippe Vegatariër.

Verse cheeseburger met spek, zoete aardappelfrietjes en ketchup

Een burger met kaas en spek, en frietjes van zoete aardappel: decadent, maar zo lekker.

Ingrediënten (voor 4 personen)

Voor de zoete aardappelfrietjes:

4 zoete aardappelen

olijfolie

peper en zout

paprikapoeder

Voor de burger:

600 g gemengd gehakt (varken-rund)

klontje boter

1 el mosterd

1 ei

peper en zout

8 sneetjes ontbijtspek

4 sneetjes extra oude kaas

4 pistolets

4 blaadjes kropsla

1 tomaat, in plakjes

1 zoetzure augurk, in plakjes

8 el ketchup

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200°C.



Was en snijd de zoete aardappelen in frietjes. Leg ze in een ovenschaal en besprenkel met olijfolie. Kruid met peper, zout en de paprikapoeder. Schuif ongeveer 25 à 30 min. in de oven, of tot de frietjes goudkleurig en knapperig zijn.



Meng het gehakt met de mosterd en het ei en kruid met peper en zout. Vorm het gehakt tot 4 hamburgers.



Verhit een klontje boter in een pan en bak de hamburgers in ongeveer 10 à 15 min. gaar.



Snijd de pistolets open en leg ze 5 min. in de hete oven.



Haal de hamburgers uit de pan en houd warm. Leg nu de plakjes ontbijtspek in de pan en bak in ongeveer 3 min. aan beide zijden knapperig. Besmeer elke pistolethelft met een eetlepel ketchup.



Beleg de pistolets met een blaadje kropsla, een plakje tomaat, enkele plakjes augurk, een hamburger, een sneetje kaas en 2 sneetjes gebakken spek.



Serveer de burger met de zoete aardappelfrietjes.

Klassieker: american meatloaf met worteltjes en puree

Eentje waar alle kinderen vast dol op zijn. Want gehakt, dat smaakt altijd.

Ingrediënten (voor 4 personen)

800 g gemengd gehakt

16 à 20 plakjes ontbijtspek

1 ui, gesnipperd

200 g spinazie

bundel worteltjes

1 kg pureeaardappelen

1 rode paprika

150 g zoete maiskorrels

2 teentjes knoflook, geperst

1 tl verse tijmblaadjes

2 eieren

120 ml room, opgewarmd

4 el paneermeel

3 el esdoornsiroop

4 el ketchup

2 el worcestersaus

1 el mosterd

2 el azijn

2 el honing

olijfolie

boter

peper en zout

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180°C. Meng de esdoornsiroop met de ketchup en azijn. Stoof de ui met de knoflook glazig in olijfolie. Voeg de spinazie toe en laat slinken. Snij de paprika in blokjes. Klop de eieren los met de mosterd, tijm en worcestersaus en kruid met peper en zout.



Meng het gehakt met de paprikablokjes, de spinazie, mais, het eimengsel en het paneermeel. Kruid met peper en zout. Rol het gehakt tot een dikke worst en wikkel er het spek rond. Leg in een beboterde cakeblik en bestrijk royaal met de esdoornsiroopsaus. Zet het vlees 1 uur in de oven en bestrijk regelmatig met de saus.



Schil de aardappelen en de worteltjes en kook apart gaar in gezouten water. Stamp de aardappelen tot puree. Roer er een klont gesmolten boter en de opgewarmde room onder. Kruid met peper en zout. Bak de gekookte wortelen in wat boter lichtjes bruin. Bedruppel met de honing en laat karamelliseren. Snij het gehakt in plakjes en serveer met de puree en de wortelen.

Krabby Patty (SpongeBob krabburgers)

Ingrediënten

(voor vier burgers)

2 sneetjes casinobrood

2 blikjes krab (170 gr), uitgelekt

75 gram surimi-sticks, fijngesneden

2 theelepels cajunkruiden

1 teentje knoflook

1 gesnipperde kleine ui

8 takjes koriander, bladeren fijngesneden

1 eetlepel mosterd

1 ei

4 eetlepels zonnebloemolie om in te bakken

4 hamburger bollen of harde bollen naar keuze

2 eetlepels ketchup

Peper en zout naar smaak

Garnering

Verse tomaat

Sla

Komkommer

Verse uienringen

Augurk

Plakjes kaas

Olijven (als ogen)

Benodigdheden

Mengkom

Koekenpan

Broodrooster of grillpan

Bereiding

Begin met het snijden van de korsten van het brood. Week het brood 10 seconden even in water en knijp het vocht eruit. Doe het brood nu in de mengkom.



Knijp ook al het vocht uit de krab en voeg dit toe aan het brood. Voeg nu de cajunkruiden, de ui, de knoflook, koriander, de surimi-sticks en de mosterd toe en meng dit alles goed door elkaar. Breng het mengsel op smaak met peper en zout.



Kneed het ei door het mengsel en verdeel de mix in vier gelijke delen. Rol hier nu vier ballen van. Druk de ballen plat en maak er mooie burgers van.



Verhit de olie in de koekenpan. Bak de burgers op middelhoog vuur in ongeveer 6 minuten goudbruin en gaar. Keer de burgers tussentijds zodat ze aan beide kanten mooi goudbruin zijn.



Snijd de bollen doormidden en rooster ze kort zodat ze knapperig zijn. Dit kan zowel in een broodrooster als in een grillpan. Smeer nu de ketchup op de bovenste helft van de bol en leg de krabburger op de onderste helft.



Beleg de burger met garnering en smullen maar. Heerlijk met frietjes of aardappelschijfjes.