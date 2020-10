Doorbraak in strijd tegen vernietigend tomatenvirus: ‘Veel tuinders zijn erg nerveus’

Wat Eten We Vandaag: Rode koolsalade met knapperige inktvisrin­gen

23 oktober Rode kool en inktvis klinkt misschien als een aparte combinatie, maar is absoluut het proberen waard! Wij combineren beide ingrediënten in een heerlijke salade met zelfgemaakte tartaarsaus. En heb je tijd over, dan paneer je de inktvisringen gewoon zelf!