Drankje mag straks geen ‘melk’ meer heten als er geen zuivel in zit

Koken & eten Ronald Giphart: ‘Een kookboek doorblade­ren is je verlusti­gen, net als bij pornogra­fie’

16 mei Tv-kok Danny Jansen en culinair schrijver Ronald Giphart hebben één passie gemeen. Ze zijn dol op kookboeken en niet zo’n klein beetje ook. Afgelopen vrijdag is de eerste podcast over hun grote liefde begonnen. Giphart vertelt over De Kookboekenclub.