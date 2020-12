Druk op online boodschappendiensten nog groter door lockdown en feestdagen

Koken & etenPicnic en Albert Heijn zetten zich schrap voor de komende feestdagen. Door de lockdown is het nog meer van belang dat de online verkopen soepel verlopen.

De supermarkten rekenden sowieso op drukte in de dagen voor de feestdagen, maar vanwege de lockdown gaat het bij de online boodschappendiensten extra hard. Picnic-topman Michiel Muller: ,,Sinds vandaag zien we drukte al toenemen en veranderingen in bestelbedrag zijn ook zichtbaar.”

Voor sommige artikelen stelt Picnic een maximum aantal in. ,,Dan moet je denken aan wc-papier, sommige alcoholsoorten, pastaverpakkingen, paracetamol’’, aldus Muller. ,,Ook de zaken die in maart veel werden ingeslagen. Maar de limieten zijn best ruim dus je kunt voor ruim een week inkopen.”

Moeite

Albert Heijn, die al enige tijd moeite heeft om bezorgmomenten te vinden voor de klanten, meldt: ,,We voorzagen al een drukke kerstperiode. Daarom hebben we klanten de afgelopen tijd geïnformeerd over de mogelijkheid een persoonlijk bezorgmoment vast te leggen – dat kan als je gebruikmaakt van de bezorgbundel’’, zegt woordvoerder Anoesjka Aspeslagh.

,,Verder hebben we het afgelopen jaar onze capaciteit verdubbeld en bezorgen we ook op zondag en Tweede Kerstdag. Er was en is veel vraag naar het thuisbezorgen van de boodschappen dus de bezorgmomenten lopen snel vol.” AH wil, net als Jumbo, niet vooruitlopen op de maatregelen die vanavond worden aangekondigd.

