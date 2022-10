Een avondje flink drinken zonder kater? Door deze alcoholvrije slijter kan het: ‘Het is een gekkenhuis’

Koken & Eten Druiven: goed voor je darmen, makkelijk eetbaar en vol kalium - toch eet je ze beter niet elke dag

Vanaf half september tot half oktober zijn de meeste druiven klaar voor de oogst. In Nederland eten we deze fruitsoort graag: volgens het Voedingscentrum staan druiven op nummer 6 in de top 10 van meest gegeten soorten fruit. Maar hoe gezond zijn druiven nou eigenlijk echt?

17 oktober