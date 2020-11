Een bruin ei is gezonder dan een wit ei: de waarheid achter vijf voedingsmythes

Kruidenthee werkt rustgevend

Rustgevende thee is populair. In het theeschap staan tegenwoordig Time to Relax, Slaap Lekker en Snore & Peace. De meesten van deze soorten bevatten ‘rustgevende’ ingrediënten als kamille, munt, lavendel en passiebloem. 81 procent van de Nederlanders denkt dat kamille rustgevend werkt, zo blijkt uit onderzoek van Motivaction. Bewijs hiervoor ontbreekt of is in sommige gevallen hooguit waterdun, stelt Elferink. ,,Juist groene en zwarte thee zijn rustgevend. Ook al bevat deze thee het opwekkende ingrediënt cafeïne.” Het is ook een mythe dat groene thee minder cafeïne bevat dan zwarte. Niet waar.

Je wordt sterk van spinazie

Als we Popeye mogen geloven is spinazie het ultieme krachtvoer. Als hij het met zijn rivaal Brutus aan de stok heeft, trekt de stripheld een blik spinazie open. Het verhaal gaat dat de tekenaar dacht dat er heel veel ijzer zit in spinazie. ,,Een wetenschapper ontdekte dat de komma verkeerd was geplaatst”, aldus Elferink. ,,Daardoor leek het ten onrechte alsof spinazie heel veel ijzer bevatte.” Maar ook dat verhaal bleek een mythe. Popeye zou spinazie eten vanwege de vitamine A. ,,Wie echt spieren wil kweken, kan beter eiwitten eten.” Ook deze mythe is dus niet waar.

Rode wijn is goed voor het hart

Bijna de helft van de Nederlanders denkt dat dit waar is. Maar helaas. ,,Een glaasje op z’n tijd omdat je het lekker vindt is geen ramp”, vindt Elferink. ,,Maar hou jezelf niet voor de gek door te zeggen dat je iets goeds voor je lichaam doet.”



Alcohol wordt namelijk in verband gebracht met allerlei ziektes. Dat neemt niet weg dat rode wijn stoffen bevat die gunstig zijn voor onze gezondheid. Zo zitten er in rode wijn flavonoïden, een groep antioxidanten. ,,Voor je gezondheid kun je die beter uit thee halen.” Rode wijn bevat verder resveratrol, ook een antioxidant. ,,Je profiteert pas van de voordelen van deze stof als je meerdere flessen wijn per dag zou drinken. Dat is niet aan te raden. Dan kun je beter wat meer blauwe bessen eten.” Niet waar.

Kippensoep geneest je van de griep

Kippensoep wordt ook wel ‘de Joodse penicilline’ genoemd. Maar penicilline is een antibioticum en antibiotica bestrijden bacteriën. ,,Terwijl griep een virus is.” Toch dacht longarts Stephen Rennard dat de kippensoep van zijn vrouw wel degelijk geneeskrachtig is. Nieuwszender CNN bracht het nieuws over het onderzoek van Rennard: ‘Kippensoep is een medicijn, bevestigen wetenschappers’. ,,Omdat CNN het zegt, is de indruk ontstaan dat het waar is. Maar bewijs ontbreekt.” Voldoende vocht, een beetje zout en wat eiwitten zijn belangrijk bij griep. Elferink: ,,Als dat in de vorm van kippensoep is, dan is dat prima.” Niet waar.

Een bruin ei is gezonder dan een wit ei

Bruin is gezond. Zo is een bruine boterham gezonder dan een witte. En is zilvervliesrijst beter dan witte rijst. Ook zijn bruine eieren gewilder dan witte. ,,De eerste scharreleieren waren bruine eieren”, weet Tijn Elferink. ,,Daarom associëren we bruine eieren met gezondheid.” Ze zijn daarom ook iets duurder dan witte. Los van de prijs en de kleur verschillen de eieren niet van elkaar: een ei is een ei. ,,Het kippenras bepaalt de kleur van het ei. Een kip heeft achter de snavel zogenoemde lellen. Een kip met bruine lellen legt bruine eieren, een kip met witte legt witte eieren.” Dus: niet waar.

Nog zo'n mythe: heet duinzand, daar kun je een eitje in koken. Boswachter Mark Kras neemt in deze video de proef op de som:

