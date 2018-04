Een goede pizza in afgeladen Jamie Olivers Pizzeria

Chef-kok Berlin in de leer bij wereldberoemde Noma

16:00 Chef-kok Fedor Kok van het Nijmeegse restaurant Berlin gaat doen wat iedere kookgek wel zou willen: in de leer bij restaurant Noma in Kopenhagen dat meermalen tot allerbeste restaurant ter wereld werd uitgeroepen. ,,80 uur werken in de week en heel veel leren.''