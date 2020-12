Een lekker glaasje water? Rijd niet naar de supermarkt, maar zet de kraan open

Heb jij ook een ‘thuiswerk­blaas’? Uroloog legt uit waarom je tijdens de lockdown vaker moet plassen

17 november Sinds maart werken we meer dan ooit thuis. Een gek gevolg: we brengen ook vaker een bezoek aan het kleinste kamertje. Een kop koffie op? Hup, je moet al plassen. Uroloog Nele Toussaint licht toe waarom onze thuiswerkblaas zo gevoelig is, en wat je eraan kunt doen. ,,Wie maandenlang supersnel naar de wc gaat, is eigenlijk bezig z’n blaasspier verkeerd te trainen.”