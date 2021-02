Een maand zonder íets van een dier te eten: ‘Na 19 dagen smokkel ik een sardine uit blik’

,,Vijf personen frieten, grote bak mayonaise, vier frikadellen. En heb je ook een veganistische snack ?” Ik sta begin januari in een Achterhoekse frietzaak en vraag naar een plantaardige kaassoufflé. Het is even wennen.



Ik doe een experiment. De hele maand januari eet ik enkel plantaardig voedsel. Vlees en zuivel zorgen voor een enorme milieubelasting, dus dat niet meer eten, lijkt me goed. En hoe meer ik weet over het leven en het einde van dieren, hoe meer moeite ik ook krijg met gehaktballen draaien. Ik wil af van het verlangen naar kaas en kippendijen.



Maar wat ga ik dan eten? Een vijftal kookboeken en de dagelijkse nieuwsbrief van VeganChallenge maakt veel duidelijk. Sinds veganistisch is omgedoopt tot vegan en het geitenwollensokkenimago van slecht uitziende mensen op sandalen is vervangen door dat van fitte mensen, groeit het aantal plantbased producten en gerechten.