Een mollenplaag bestaat niet: maak je tuin onaantrekkelijk

Ik heb herinneringen aan mollen. Mijn vader was geregeld in de weer met een klem die hij in een gangenstelsel zette. Geen idee of hij ooit iets heeft gevangen. Een andere herinnering is een stuk zoeter. Ik luisterde als kind in de auto naar casettebandjes met een radioprogramma met Miepje Mol in de hoofdrol. Deze mol zocht kinderen op in de zandbak.