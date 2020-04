Een Neflixavond met gezonde chips? Deze variant is minder vet

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod aan voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: ‘En, is het wat?’ Ditmaal test diëtist Berdien van Wezel Brown Rice Chips.

‘Brown Rice Chips’ zijn chips, maar dan gemaakt van zilvervliesrijst. De snack is daarmee lekker én verstandig, aldus ontwikkelaar Bazqet. Het snackbedrijf bedacht tevens andere tussendoortjes, zoals honing popcorn en rijstrepen. De snacks zijn te koop bij de groothandel en in sommige schoolkantines, zorginstellingen, of sportclubs. Vanwege het sluiten van dit soort plekken, zijn de hapjes nu online verkrijgbaar, in speciale box-edities.

Zo koop je voor 24,95 euro de ‘Flix box‘ gevuld met 22 snacks, ideaal om een avondje te ‘bingewatchen’ met het gezin, vinden de makers. In de box vind je onder andere de chips, gemaakt van zilvervliesrijst, in de smaken paprika, zwarte peper, BBQ en ketchup.

Flinterdun

Berdien van Wezel, diëtist en voedingsexpert, probeerde Brown Rice Chips. Zelf eet zij normaal gesproken bijna nooit chips. ,,Ik heb met mezelf de afspraak het niet te eten, omdat ik het te ongezond vind. Al lukt dat niet altijd. Met name op feestjes, als zo’n bak voor je neus staat, snoep ik heus weleens, maar ik probeer het aantal chipjes te beperken.’’

De zilvervliesrijstchips viel wel in goede aarde. ,,Ze zijn knapperig en flinterdun gesneden. Bovendien is er voor ieder gezinslid wat wils. Je hebt pittige smaken, zoals ketchup en zwarte peper. Paprika en BBQ zijn minder sterk en daarom geschikt voor kinderen.’’

Minder vet

De chips zijn gepoft in de olijfolie, in plaats van gefrituurd. Daarom hebben de chips een lager vetgehalte, dan gewone aardappelchips, volgens Van Wezel. ,,In een eenpersoonszakje (24 gram) zit 3,5 gram vet. Een zakje naturel chips bevat zo’n 8 gram vet. Dat is een aanzienlijk verschil.’’

Net als normale chips bevat het product zout. ,,Het zal iets minder zijn, maar het zoutgehalte is, net als bij andere bewerkte producten, behoorlijk hoog. Bovendien mag de chips dan wel gemaakt zijn van zilvervliesrijst, maar vergis je niet: het bevat nauwelijks vezels. Er zit nog niet één gram vezel in per portie. Dat komt omdat de portie klein is. Dus ik noem het geen bron van voedzame stoffen.’’

Bewerkt

Is het dan wel een aanrader? ,,Het is een bewerkt product, inclusief zout en smaakstoffen. Al vind ik dat er soms onnodig angstig wordt gedaan over fabrieksvoedsel. Toevoegingen zijn niet bewezen slecht voor je, een hoog zoutgehalte daarentegen wel. De waarheid is dat je bijna niet zonder bewerkt voedsel kunt. Wie heeft de tijd om zelf een chipje te poffen van aardappels of rijst?