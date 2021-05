Een recept voor een ruim 250 jaar oude gehaktbal? Dat vind je in dit kookboek

Een recept voor een gehaktbal uit 1763 of erwtensoep uit 1833. Natuurlijk de kapsalon, maar ook krootjes (in de rest van Nederland bietjes geheten) in drie varianten. Karen Groeneveld dook in eeuwenoude en nostalgische kookboeken en presenteert vrijdag het ‘Kookboek van Rotterdam’ met recepten én verhalen van vroeger.