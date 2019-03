Een restaurant dat voelt als de tongzoen van een zeemeermin

Het aantal vissen op het ijs is beduidend minder dan overdag, maar er is nog genoeg te eten. Oesters zie ik volop, net als nog wat andere fraaie zwemmers. En dat is maar goed ook, want de visbar in de Steenstraat zit deze vrijdagavond propvol.



Via de betegelde viswinkel loop je naar de bar waar het gezellig druk is met mensen die witte wijn combineren met een vissoep of een bordje viskroketten. Doorlopen maar, klinkt het achter me. Richting pijpenla, waar viskratten op hun kant tegen de muur zijn gezet.



Als je je tussen de andere gasten hebt doorgewurmd en eenmaal zit, een uitstekende plek. Het is even wat inschikken vandaag, grinnikt een van de eigenaren, terwijl hij een theedoek over de tafel naast ons drapeert. Of we het erg vinden als er nog wat mensen bij komen? Nee, hoor.