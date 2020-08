Een warm en slim nestje voor je pan met risotto

Laat de luxe keuken even links liggen. Deze zomer ontdekken we de charme van buiten koken. Van primitief op vuur tot chic met een moderne barbecue.

Nieuw is het niet. Sterker nog. Het principe is al eeuwen oud, maar toch is het een manier van koken die bij veel mensen niet bekend is. Koken met een Ecostoof, oftewel een warm nestje waar vroeger een met hooi geïsoleerde kist voor werd gebruikt.

,,Het is eigenlijk een kookproduct waarbij je je eten gaart, zonder veel energie te gebruiken'', zegt Iris van de Graaf die het samen met Caro Niestijl ontwikkelde. ,,Daarom is het juist ook super handig op de camping of als je een trektocht maakt. Maar natuurlijk kun je het ook gewoon thuis of met een picknick gebruiken.''

De werkwijze is simpel. ,,Je brengt een pan met eten aan de kook. Daarna zet je het in de Ecostoof en dan blijft het nog zo'n drie uur warm en gaart het door'', zegt Van de Graaf. ,,Je eten kookt door de lage temperatuur niet kapot, zoals dat gebeurt als je aardappelen of rijst te lang op het vuur laat staan. Alles houdt een bite.''

Vroeger was het normaal, zeker onder arme mensen, om eten kort aan de kook te brengen en dan in een hooikist of onder een deken verder te laten garen. ,,Zo bespaarden de mensen op gas'', zegt Van de Graaf.

De moderne hooikist bestaat uit een laag linnen aan de buitenkant, een soort vilt aan de binnenzijde en daartussen zit een isolatielaag. ,,Deze isolatie bestaat uit gerecyclede textielvezels, die ook slimme materialen bevatten'', zegt Niestijl die een bouwkundige achtergrond heeft en daardoor veel weet van isolatie.. ,,Die materialen weerkaatsen bijvoorbeeld infraroodlicht waardoor de warmte nog beter wordt vastgehouden.''

Besparen op energiekosten

Een milieuvriendelijk product. ,,We hebben berekend dat je hiermee zo'n 30 procent op je energiekosten kunt besparen bij het koken. Maar ook het produceren ervan is door het hergebruik van materialen heel duurzaam.''

,,Mensen denken bij de Ecostoof al snel aan stoofvlees, maar je kan er veel meer mee'', zegt Van de Graaf. ,,Wij gebruiken het dagelijks. Boerenkool en stoofperen gaat heel goed, maar ook curry's en risotto kun je hier perfect in bereiden. Wat ik ook weleens doe is bijvoorbeeld de aardappelen aan de kook brengen, in de Ecostoof zetten en vervolgens de rest van het eten bereiden of even lekker naar buiten gaan.''

