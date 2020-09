Eerste carpaccio-restaurant van Zeeland: vlees, groente en vis

Het carpaccio-restaurant, met de naam Flinter, is een indirect gevolg van de coronamaatregelen. Daardoor kon de grote zaal van gasterij Schoudee nauwelijks meer gebruikt worden voor waar het voor bedoeld was. ,,We zijn met ons team al brainstormend op dit idee gekomen”, laat eigenaresse Andrea Dekker weten. ,,In deze bijzondere tijd zijn de mogelijkheden voor feestjes beperkt en zochten we naar een alternatieve invulling voor onze zaal. Zo kwamen we op dit concept.”