Eet je ontbijtgranen als ontbijt: dit zijn de lekkerste soorten

In de supermarkt liggen de pakken granola gesandwicht tussen de krokante muesli, crunchy en Cruesli. Wat het verschil is? ,,In feite is het allemaal hetzelfde’’, zegt recept- en productontwikkelaar Anne van Grinsven (29). ,,Granola is gewoon de Engelse benaming voor krokante muesli. Crunchy, daar zit soms nog een rice crispy in, voor extra crunch. En Cruesli is de merknaam van Quaker.’’