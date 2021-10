Eeuwenoude fles wijn van 350.000 euro geroofd uit kelder van Spaans restaurant

De wijnroof vond woensdagochtend plaats in een hotel- en restaurantcomplex in de plaats Cáceres in het zuidwesten van Spanje. Twee dieven sloegen hun slag in de wijnkelder van de uitspanning, waar meer dan 40.000 flessen liggen te wachten tot iemand de kurk eruit trekt.



Dat de Engels sprekende flessenrovers geen slobberwijntjes wegkaapten, zegt volgens de verbouwereerde hotelier genoeg. ,,Het waren professional’’, weet José Polo, uitbater van het met twee Michellin-sterren bekroonde Atrio. ,,Ze wisten precies waar ze mee bezig waren.’’

Extreem zeldzaam

Het verdachte stel had keurig ingecheckt in het hotel en genoot samen de maaltijd in het aanpalende restaurant. Op het moment dat de ober naar de keuken beende om de volgende gang te halen, dook de mannelijke helft van het dievenduo de wijnkelder in en stal de flessen, vertelt Polo.



Tussen de 45 flessen die het paar achterover drukte, zat een extreem zeldzame Château d’Yquem uit 1806 met een geschatte waarde van 350.000 euro. Ook verdwenen zeker zes negentiende-eeuwse flessen van het exclusieve Bourgondische wijndomein Romanée-Conti in de tas.

‘Fles is onverkoopbaar’

Aan een berekening van de totale schade heeft de horecabaas zich nog maar niet gewaagd. Gelukkigerwijs waren de ontvreemde flessen wel verzekerd. Volgens Polo zijn ze ook niet verkoopbaar. ,,Die flessen zijn genummerd’’, zegt hij. ,,De fles Yquem is uniek, iedereen weet dat hij van ons is.’’



Overigens kwam de wijndiefstal pas aan het licht, toen de het langvingerige duo al vertrokken was. Ze betaalden voor de kamer en het diner overigens keurig met een creditcard. Wijnkenner Polo denkt dat het koppel in opdracht van een verzamelaar werkt. De Spaanse politie heeft de zaak in onderzoek.

