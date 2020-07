EkoPlaza past claim over gezondheidsvoordelen gembershots aan

Ook een ander merk sapjes claimt die gezondheidsvoordelen. ,,Boost je immuunsysteem! Met het 100 procent biologische gembersap van Go Now hoef je niet meer zelf verse gember te raspen’’, meldde supermarkt EkoPlaza op de site bij de nieuwe sapjes die onlangs werden geïntroduceerd. Maar kan dat wel, je immuunsysteem een opkikker geven? En wat betekent dat dan? Over die vraag boog gezondheidsjournalist Tijn Elferink zich eerder deze week in Koken & Weten.

De conclusie van zijn zoektocht: gember is géén boost voor je immuunsysteem. Shotjes helpen niet tegen reuma en gemberthee bevordert de stoelgang niet. Drink gemberdrankjes omdat je ze lekker vindt. Slecht is het ook weer niet, hooguit voor je portemonnee, zo schreef Elferink in zijn artikel. Adam Cohen, hoogleraar klinische farmacologie en voormalig algemeen bestuurder van het Centre for Human Drug Research stelde in dat artikel: ,,Al dat geclaim is een grijs gebied met veel onzin. Wat een ‘weerstand booster’ is weet ik niet. Als je je weerstand verhoogt, krijg je een auto-immuunziekte. Het zou dus heel slecht zijn om je immuunsysteem aan te zwengelen.”

Pure sappen

Volledig scherm De oude tekst op de site van EkoPlaza. © Screenshot Ook al houden de makers van de sappen voet bij stuk, supermarkt EkoPlaza heeft de tekst op de eigen site bij de sapjes inmiddels aangepast. ,,Bij de introductie van het merk Sapje hebben wij ook direct bij de leverancier aangegeven dat hun claims niet toegestaan zijn en dat wij deze ook niet in onze communicatie zouden overnemen noch accepteren op hun etiket.” EkoPlaza verkoopt de sappen ‘omdat het mooie pure sappen zijn, niet verhit, en met interessante smaken en ingrediënten’.

Het eerste zinnetje van de tekst is inmiddels aangepast. Nu luidt de tekst ‘Met het 100 procent biologische gembersap van Go Now hoef je niet meer zelf verse gember te raspen, maar kun je het sap heel eenvoudig mixen.’

Het is goed dat EkoPlaza meteen actie heeft ondernomen, vindt gezondheidsjournalist Elferink. ,,Het is niet goed als aan voedingsmiddelen allerlei niet onderbouwde claims worden toegekend. Er is niets mis met gembershots of gemberthee. Als je een kop gemberthee drinkt in plaats van een glas cola, is dat zeker gezonder. Kortom: drink het omdat je het lekker vindt, niet vanwege allerlei niet onderbouwde gezondheidsclaims.”

