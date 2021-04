Ellen en Marloes serveren taart vanaf de fiets: de Gebakfiets

Cheesecake met zelfgemaakte vlierbloesemsiroop, aardse worteltjestaart in de herfst en frisse veganistische courgettetaart in de lente. De Gebakfiets van Ellen Mulder en Marloes Holwerda staat vol met baksels. ,,We maken graag bijzondere taarten, of klassiekers met een twist. Een gewone appeltaart zal je bij ons niet snel vinden. Tenzij daar specifiek om gevraagd wordt, dan maken we die met liefde. Ook vinden we het leuk om te kijken naar andere manieren om taarten te versieren. Bij ons zie je geen glittertjes en pareltjes, geen dikke lagen fondant. We kijken naar andere manier om kleur toe te voegen, bijvoorbeeld met nootjes en eetbare bloemen. Dat maakt het net zo feestelijk.”