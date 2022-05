Emoties bij uitreiking 16 nieuwe Michelin-sterren: ‘Er zit altijd spanning omheen’

Voor Jonnie Boer en Thérèse Boer zou het zo langzamerhand gesneden koek moeten zijn: opnieuw kreeg De Librije in Zwolle de hoogst eer toegezwaaid door Michelin. Een jaar lang mag het restaurant trots zijn op de drie sterren die de gastronomische experts hen gunnen. ,,Ik ben altijd emotioneel”, zei Thérèse Boer na afloop. ,,Zo mooi om te zien, al die jonge mensen. En we zijn altijd weer zenuwachtig als we hiernaartoe rijden.”

,,Het is een rare tijd geweest”, zei Boer na afloop van de ceremonie vanmiddag. Met Inter Scaldes in Kruiningen staat zijn restaurant aan de top van culinair Nederland. ,,Daarom is het zo leuk dat we er weer zijn.”

Michelin neemt dit jaar 520 restaurants op in de gids, waaronder 117 Michelinsterren, 112 Bib Gourmand-restaurants (waar je lekker kunt eten voor een fijne prijs) en 11 groene sterren. ,,Talent komt bovendrijven", zo meldt de organisatie bij de lijst. ,,De volharding en inzet van de chefs, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin zij de afgelopen twee jaar te werk zijn moeten gaan, is een mooi voorbeeld van de veerkracht en het succes van de Nederlandse gastronomie.”

Bekijk in deze kaart welke restaurants één of meerdere Michelinsterren hebben:

Restaurants met 2 sterren

De restaurants die twee sterren kregen, zijn De Nieuwe Winkel in Nijmegen, restaurant Flore (Amsterdam) en restaurant Julemont in Wittem. Volgens Michelin is Emile van der Staak ‘een visionair die de microseizoenen tot leven brengt dankzij een ragfijne techniek en intrigerende creativiteit. Zijn botanische gastronomie is een emotioneel verhaal, een beschrijving die u ook gerust kan toekennen aan restaurant Flore (Amsterdam) van Bas van Kranen.’

Over De Nieuwe Winkel zegt Michelin verder: ,,We zijn onder de indruk van de smaken, de technieken en de creativiteit van de chef. Deze chef-kok staat aan het begin van een reis en is een iemand met een enorm potentieel.’’ Emile van der Staak nam zelf de twee sterren in ontvangst. ,,We zijn een praktisch veganistisch restaurant. Het gaat in de gastronomie om smaak en dat kan met planten. De botanische gastronomie, ik introduceer het nu hier. Laten we daar samen voor gaan, doe mee en haal me in. Laten we het samen doen, want het is de enige manier.”

Van Kranen heeft een ‘uitermate boeiende en originele aanpak van de natuur', aldus de experts. Hij legt de nadruk op groenten en lokale producten. ‘De zoektocht naar duurzame oplossingen voedt zijn creativiteit en heeft een zeer zuivere kookstijl tot stand gebracht. Chef Bas van Kranen heeft vandaag het zelfvertrouwen om te koken zoals hij dat wil.’

Restaurant Julemont in Wittem is het charmante restaurant van Château Wittem. Dat ‘dompelt gasten onder in een wereld van moderne luxe en klasse', aldus Michelin. ‘Guido Braeken sublimeert producten van buitengewone kwaliteit. Hij levert culinair maatwerk met jeugdige uitbundigheid.’

Restaurants met 1 ster

In totaal kregen tien restaurant voor het eerst een ster: De Juwelier, Zoldering, Lars Amsterdam, De Kas uit Amsterdam. Daarnaast: Vigor in Vught, Alma in Oisterwijk, ’t Ganzenest in Rijswijk (staat hoog in de ranking van de Gouden Pollepel van AD, Noor in Hoogkerk, Atelier in Gulpen, Cas Pikaar in Hilvarenbeek.

De groene sterren (restaurants die zich inzetten voor een duurzamere gastronomie) gaan naar Flore, Héron in Utrecht en Triptyque (Wateringen) van Niven Kunst.

Vervallen sterren

Bij de uitreiking zijn ook teleurstellingen te verwerken, namelijk bij de restaurants die sterren verliezen. In 2019 waren dat er 10, in 2020 en 2021 waren dat er telkens 6. Dit jaar raakten 8 een ster kwijt:

- Bord’Eau (Amsterdam)

- Vermeer (Amsterdam)

- Soigné (Bussum)

- Basiliek (Harderwijk)

- Posthoorn (Monnickendam)

- De Loohoeve (Schoonloo)

- Valuas (Venlo)

- OONIVOO (Uden)

