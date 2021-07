Er zijn volop mosselen: hoe eet jij ze het liefst?

Zoals mosselen goed passen in de rijst (denk maar aan paella), zo goed gaan de schepen ook samen met couscous, zo blijkt uit dit recept voor frisse couscous met mosselen . Snel klaar en gezond, want mosselen zitten vol eiwitten, vitaminen en mineralen én bevatten weinig vet.

Chowder is in de Verenigde Staten voor veel mensen een ultieme vorm van comfort food: dikke soep met veel groenten en vis en ander lekkers uit de zee. Normaal zit er room of melk in, maar de Manhattan chowder met Zeeuwse mosselen is een lichtere variant met stukjes tomaat.