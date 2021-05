Ervaringsdeskundige Sylvana tipt: voel je je niet goed, duik dan lekker de keuken in

De Backer bracht een jaar geleden een boek uit over haar Indonesische verleden en haar kennismaking met de Nederlandse cultuur en ze had precies in haar hoofd waar haar tweede boek over zou moeten gaan. Die plannen legde ze echter terzijde; er diende zich iets urgenters aan. ,,De pandemie heeft ervoor gezorgd dat we wat meer stil zijn gaan staan bij grotere levensvraagstukken. Ook ik”, zegt De Backer, die de afgelopen tijd merkte dat ze niet toe was gekomen aan het verwerken van het overlijden van haar echtgenoot en stiefzoon. Ze zocht er hulp voor en vond troost in het koken.