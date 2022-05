Eten op Michelin-niveau: met deze 6 tips ben je goedkoper uit

Koken & EtenNederland telt 117 restaurants met een of meer sterren. Maar om daar te eten moet je met gemiddeld zo’n 90 euro voor vijf gangen wel aardig in de buidel tasten. En dan heb je nog geen wijntje gedronken. Toch kun je ook betaalbaar(der) naar een sterrenrestaurant.

‘Betaalbaar’ is natuurlijk een relatief begrip, want voor drie tientjes zal je nooit kunnen eten en drinken bij een restaurant met de prestigieuze Michelin-onderscheiding. Maar met deze zes tips kun je wel besparen op je sterrenmaal.

Kies lunch in plaats van diner

Sommige sterrenrestaurants bieden zowel lunch als diner aan. Lunch is in de meeste gevallen goedkoper dan een maaltijd op een later tijdstip. Zo betaal je pakweg 62 euro voor een tweegangenlunch bij Wolfslaar in Breda en eet je bij Vista in Willemstad een viergangenlunch mét wijn, tafelwater en koffie en friandises voor 109,50 euro. Ter vergelijking: voor een exclusief diner van vier gangen betaal je bij hen 165 euro zonder drank. Bij Flore in Amsterdam is het verschil groter: diner is 125 euro en lunch 70 euro. Het restaurant kreeg deze week de tweede ster van Michelin.

Wees de bob (of de halve bob)

Een wijnarrangement maakt een sterrenmaal misschien helemaal af, maar je kunt veel centen besparen door juist de bob te zijn (of gewoon geen alcohol te nuttigen). Ook kun je vaak een half wijnarrangement (of bob-arrangement) nemen, zodat je wel wijn bij elke gang krijgt maar niet aangeschoten de deur uitloopt én meer geld overhoudt.

Volledig scherm Veel restaurants bieden een half wijnarrangement. © Kenneth via Pexels

Neem de vega-optie

Steeds meer sterrenrestaurants bieden een vegetarisch of groentemenu aan. Dat is niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor de portemonnee. De vegetarische menu’s zijn vrijwel altijd (iets) goedkoper. Zo bespaar je bij Mijn Keuken in Wouw 10 euro op een vegetarisch viergangenmenu, tegenover het normale viergangenmenu.

Kies speciale dagen uit

Sommige sterrenrestaurants bieden op specifieke dagen een goedkoper menu aan. Zo kun je bij Flicka in Kerkdriel op Vaderdag een viergangenmenu nuttigen voor 67,50 euro. Tijdens de Nationale Restaurant Week krijg je op veel plekken korting op een speciaal driegangenmenu. Er doen regelmatig sterrenrestaurants mee. Je moet wel nog even geduld hebben: de Nationale Restaurant Week is net geweest.

Maak gebruik van kortingsacties

Via sommige websites kun je korting krijgen op een diner bij een sterrenrestaurant. Bijvoorbeeld via Groupon en Vakantieveilingen. Zo kun je momenteel via de website Heerlijk.nl met 30 procent korting naar sterrenrestaurant Noor in Groningen. Je betaalt dan 84 euro voor een vijfgangenmenu tijdens de lunch. Groupon heeft zelfs een speciale pagina voor sterrenrestaurants. En via diningcity.nl betaal je 62 euro voor een viergangen-Michelinlunch bij Wiesen in Eindhoven.

Denk eens aan Bib Gourmand

Een Bib Gourmand is dan geen ster, maar wel een vermelding van Michelin om aan te geven dat een restaurant erg goed is tegen een betaalbare prijs. In Brabant gaat het bijvoorbeeld om Doyy, in Eindhoven om Umami by Han en in Hapert om DiVino. Hier eet je een keuzemenu van drie gangen voor een maximale prijs van 39 euro. Hier zie je welke restaurants voor 2022 een Bib hebben gekregen.

Volledig scherm Brabant heeft inmiddels meer dan twintig sterrenrestaurants. © Rene Asmussen via Pexels

