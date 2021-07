Ethyleenoxide in yoghurtdressing Salata Zero: Remia roept product terug

Gewasbeschermingsmiddel

De NVWA waarschuwt dat er in de dressing een te hoog gehalte aan residu van de schadelijke stof ethyleenoxide is aangetroffen. De stof is een gewasbeschermingsmiddel en verboden in de EU. Er is geen direct gezondheidsrisico, toch is het advies aan wie hem gekocht heeft de fles terug te brengen naar de winkel. Ook zonder kassabon krijg je je geld terug.