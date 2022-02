Eva en Sake maken snoep van fruit dat ze uit de prullenbak redden: ‘Konden ogen niet geloven’

Koken & Eten Gebruik je je magnetron alleen om op te warmen? Zonde, want je kunt er ook mee koken

Heb je jouw magnetron veroordeeld tot de perfecte opwarmhulp voor een restje spaghetti of een kant-en-klare maaltijd na een lange werkdag? Dan doe je hem eigenlijk tekort, want je kunt er eigenlijk alles mee koken, aldus de expert. ,,Van aardappelen die snel gaar zijn tot een versgebakken cake of een omelet.”

22 januari