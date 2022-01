Evi Hanssen: ‘Het idee dat ik helemaal nooit meer zou drinken maakte mij bang’

Mijn wijnconsumptie is de afgelopen maanden behoorlijk gestegen. Ik noem de lockdown ook wel gekscherend de slokdown, al vergaat je het lachen meteen wanneer je op Dokter Google zoekt naar de lichamelijke en psychische effecten van drank . Toch zie ik alcohol al jaren als een goede vriend die mij gezellige momenten brengt, maar mij ook steeds vaker laat zitten met een gemene kater. De keren dat ik na een avond tetteren met vriendinnen in de groepsapp gooi dat ik nóóit meer ga drinken, is niet op een hand te tellen. Het is me tot op heden niet gelukt. Vreemd. Want als ik geen probleemdrinker ben, waarom is het dan zo’n probleem om te stoppen met drinken?

Ik praat hierover in een nieuwe aflevering van Zij zegt, de podcast met presentatrice en schrijfster Evi Hanssen. Evi was, net als velen onder ons, een echte gezelligheidsdrinker. Ze had altijd een flesje cava koud liggen en sloeg een wijntje bij het eten niet over.



Maar op 1 januari 2020 besloot Evi om een tijdje te stoppen met drinken. ,,Het idee dat ik helemaal nooit meer zou drinken maakte mij bang.” Ze hield haar ervaringen bij in een dagboek. Haar (dag)boek Sinds ik niet meer drink verscheen eind vorig jaar en is een verzameling eerlijke en pijnlijk herkenbare verhalen. We zijn inmiddels twee jaar verder en Evi heeft nog steeds geen druppel gedronken. Ik sprak haar thuis aan de keukentafel in Antwerpen. ,,De eerste paar maanden deed ik op karakter. Ik telde af naar het moment dat ik weer mocht drinken.” Luister mee!