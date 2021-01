Fit met Pascale Naessens: 'Ik heb geen moment honger gehad, maar voelde me wel fitter’

Gezien de vele positieve reacties op de facebookgroep van de challenge, die 5500 leden telt, is de challenge van kookboekenauteur Pascale Naessens een succes. Veel deelnemers postten foto's van hun successen (en soms ook mislukkingen), ze hielpen elkaar met tips en steunden elkaar met bemoedigende woorden.

Het is een andere manier van eten, legde Naessens vooraf uit. De basis: geen snelle koolhydraten, wel rijke producten en écht eten, aldus de Vlaamse, bestselling auteur van kookboeken. De tiendaagse challenge die Naessens bedacht voor lezers van deze site, is een uitnodiging om te ervaren wat een gematigd lowcarb dieet - de categorie waar Naessens’ recepten onder vallen - met iemand doet. ,,Mensen zullen na drie dagen al merken wat voor effect het heeft op hun lichaam”, zei ze toen. ,,Ze voelen zich energieker en daardoor gelukkiger, en heb je overgewicht, dan zul je ervan afvallen. Ik heb mensen ontzettend zien opbloeien dankzij deze manier van eten.”

Ui en tomaat

Een van de tevreden deelnemers is de 37-jarige Nicole Schrijver uit Enschede. Zij deed mee omdat ze op zoek was naar goede ontbijt- en lunch-opties. ,,Ik merk al een tijd dat mijn lichaam heftig reageert op gluten. Omdat je al snel bij crackers uitkomt, zocht ik naar makkelijke en lekkere gerechten die ook vullen.”



De challenge beviel Nicole ontzettend goed. ,,Het verbaasde me hoe makkelijk het is om te variëren met ingrediënten die je standaard in huis hebt, zoals ui en tomaat.” Bepaalde producten die op de boodschappenlijst stonden kende ze nog niet. ,,Het merendeel was in de supermarkt te vinden”, zegt ze. ,,Toch liep ik hier normaal gesproken voorbij.” Door de challenge had Nicole geen trek meer in koekjes en chips. Het viel haar op dat een stevig ontbijt en lunch de behoefte om te snaaien weghaalt.

Volledig scherm Een ontbijtje met kokosmelk, bessen en kokosmeel. © Peggy Brand

Meer groente en fruit

,,Elke ochtend lees ik het AD, met een kop koffie erbij. Toen ik het interview met Pascale las, was dit een vinger op de zere plek”, vertelt Ricardo van der Spek (54) uit Zoetermeer. ,,Ik herkende me volledig in het koolhydraat-verhaal. Daarnaast merkte ik dat ik te zwaar werd en mijn voedingspatroon niet goed was.”



Samen met zijn vrouw besloot hij mee te doen aan de challange. Toen Ricardo eenmaal begon, merkte hij dat het niet op een dieet leek: ,,Ik heb geen moment honger gehad, maar toch voelde ik me na een paar dagen wél fitter en zei mijn vrouw dat ze zag dat ik begon af te vallen.”

Toch ging de challenge niet altijd van een leien dakje, want veel producten kon hij in de supermarkt niet vinden. Daarentegen merkte Ricardo een groot verschil als het ging om boodschappen doen. ,,Ik was meer te vinden op de groente- en fruitafdeling. Ik was veel meer bezig met bewuste voeding dan voorheen”, zegt hij. ,,Voor mijn vis- en vleesproducten ging ik naar de vakman.”



Het minderen van snelle koolhydraten wil Ricardo graag volhouden: ,,Ik ben opgegroeid met brood, maar ik merkte dat ik dat helemaal niet nodig heb. Ik voel me veel fitter zo.” Volledig van koolhydraten afstappen wil hij niet, een cheat day moet kunnen. ,,Ook volgens Pascale.”

Lunch als ontbijt

Paulette Koek heeft al eens eerder meegedaan aan een Pascale Naessens-challenge. ,,Dit beviel me zo goed dat ik het dit jaar weer wilde doen”, zegt Koek, die in Duivendrecht woont. ,,Met de recepten kun je goed variëren. Doordat ik niet zo goed tegen melkproducten kan, verving ik de ontbijtjes waar yoghurt en melk in zaten vaak met de lunchrecepten.”



Ook Paulette vond het vinden van bepaalde producten lastig. ,,Niet alles is in fysieke winkels te koop, bijvoorbeeld gedroogde limoenblaadjes. Uiteindelijk heb ik het via een kruidenwebsite weten te bestellen.” Het enige wat Paulette miste tijdens de challenge was brood. ,,Het was wel makkelijk vol te houden, ik wist namelijk waar ik aan begon.”

Volledig scherm Warme feta met gebakken groenten en pecannot. © Paulette Koek

Steun van mededeelnemers

De 50-jarige Peggy Bond was al langer bekend met Pascale Naessens. ,,Ik wilde het nieuwe jaar goed beginnen door nieuwe recepten uit te proberen. De challenge is zo leuk omdat er veel mensen meedoen, zo krijg je toch wat steun van buitenaf.” Voor Peggy was de challenge een makkie, voor haar was het namelijk niet lastig om koolhydraten te vermijden aangezien ze dit al langer doet. ,,Af en toe waren de substanties van bepaalde gerechten niet zoals ze moesten zijn. Ik denk toch dat dit aan mijn oven lag, aangezien ik altijd met de precieze hoeveelheden kookte”, zegt ze. De challenge heeft Peggy ook veel geleerd: ,,Ik vond niet alle ingrediënten lekker. Bepaalde kruiden en aubergine zijn niet echt mijn ding, toch viel het allemaal wel mee en leerde ik de smaak te waarderen.”

Ada Vermeulen en haar man doen mee omdat ze anders wilden leren koken. ,,Ik gebruikte veel sauzen en kookte vrij basic”, zegt Vermeulen die in Reeuwijkbrug woont. ,,Mijn man kookte voornamelijk met aardappelen en pasta, volgens hem horen koolhydraten erbij. Ik was al veel bezig met koolhydraatarm eten.” Die eetwijze bevalt Ada goed. ,,We zaten na elke maaltijd goed vol. Veel ingrediënten kon ik uit de kast halen die ik normaal gesproken nooit gebruikte, zoals amandelmeel.” Wel hoopte ze meer af te vallen, maar dat gebeurde niet.

Gezondheid begint bij voeding

De 44-jarige Richard Verschuren uit Sleeuwijk hield zich al lang bezig met sport en voeding. Toen hij hiermee stopte namen de kilo's toe. Hij kocht een spinfiets maar besefte zich later toch dat gezondheid begint bij voeding, en toen kwam deze challenge voorbij.



,,Ik at al langer koolhydraatarm, wat de challenge al wat makkelijker maakte.” Het viel hem op dat er veel nieuwe smaken tussen zitten en de gerechten erg gevarieerd waren. ,,Mijn oudste zoon was vaak nieuwsgierig en at wel eens met me mee”, zegt hij. De gerechten die Richard niet lust vervangt hij door een gerecht twee keer te maken.

Bekijk hier de video's over Koken & Eten:

