Foodhall Arnhem: een foodtruckfestival, maar dan overdekt

Mijn eerste glas wijn in de Foodhall Arnhem is een warme. Ik sta tien minuten bij de centrale bar en bestel een Gruner Veltliner. Niks aparts, staat gewoon op de wijnkaart, maar de barman kijkt me aan alsof ik iets heel vreemds zeg.



Het wijnglas, waarschijnlijk net uit de hete vaatwasser, gooit hij vol met ijsklonten. Als ik daar een stokje voor steek, zie ik in zijn ogen nog meer verwarring. Waarop hij besluit een collega te helpen met het aansluiten van een nieuw bierfust. Mijn all dressed up buurvrouw aan de bar kan daarop het bierschuim uit haar decolleté poetsen. Kortom, de foodhall gaat vast om de beleving.