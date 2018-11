Frietboutique verzint wat af, zie hier: de chocokroket

Koken & eten Kaartenma­ker herstelt de herkomst Goudse kaas

15:38 De makers van een interactieve kaart hebben Goudse kaas in Nederland een nieuw plekje. De site had abusievelijk Goudse kaas als herkomstplaats Texel gegeven. Maar nu staat de kaas weer op de goede locatie. Nu de Edammer kaas nog, want die komt volgens de site uit Den Helder.