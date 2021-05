Fris, bubbelend, maar geen frisdrank: waterkefir is lekker en is gezond

Voor Felicity Evans, die een aantal boeken over fermenteren heeft gepubliceerd, is waterkefir haar ‘elixer’. In haar boek Zelf dranken fermenteren dat net is verschenen in het Nederlands schrijft ze zelfs dat haar gezondheid afhankelijk is van deze drank in haar leven. Het was de drank die haar voor het eerst in aanraking bracht met fermenteren. Ze vind het transformeren van de vloeistof - dat zich uit in bubbelen en bruisen - nog steeds spannend. De tips die Evan geeft om te herkennen of je drank klaar is:



Hoe weet je wanneer je waterkefir klaar is om te bottelen?

- ruik: De waterkefir moet een beetje zuur ruiken. Je zult een verandering van zoet suikerwater naar zuur en een beetje scherp opmerken. Je moet duidelijk een brouw- of gistachtige geur kunnen ruiken.



- kijk: De actieve fermentatie is te zien. Er moeten veel bubbels te zien zijn, die enthousiast naar boven komen. Het is prachtig om te zien.



- luister: Er moet een krachtig borrelend, bruisend geluid te horen zijn terwijl de waterkefir fermenteert.



- proef: De smaak zal veranderen van zoet suikerwater naar pittig, een beetje scherp en een beetje zuur. Je moet ook wat bubbels op je tong voelen sprankelen.