Fyrley aan de Waal doet bíjna alles goed

Uit de wind door de beschutting van het restaurant zelf en een glazen pui aan de waterkant, is het goed toeven op een zomerse dag. Je kijkt op de boten op de Waal, de brug en de nieuwbouw daarachter, het is mooi verlicht door de lampjes in de platanen langs het terras en aan het meubilair is aandacht besteed. Binnen oogt ook fraai, met veel poederig blauw en grijs, hout, kaarslicht en de vele planten en verse bloemen op iedere tafel. Het is mooi, maar het lijkt wel de hit te zijn op dit moment onder stylisten, want ik zie het her en der zo ontstaan bij nieuwe zaken.