Gaan we eendenkroos eten? Dit zijn 5 foodtrends die we in 2021 zullen zien

Bananenbrood Doordat het afgelopen jaar veel meer thuis werd gekookt en gebakken, zijn we wat bewuster geworden van wat we eten. Een van de meest gegooglede recepten in coronatijd was bananenbrood, makkelijk te maken en in ieder geval iets gezonder dan koek en snoep uit de supermarkt. Ook komend jaar letten we bij het kopen en koken meer op producten die verband houden met gezondheid en wordt er minder snel buiten de deur gegeten.

Intermittend fasting Onderbroken vasten blijft als trend groeien. Onderzoek toont aan dat je al 3 kilo in 3 maanden kunt verliezen door simpelweg tussen 8 en 18.00 uur te eten. Ook zal de behoefte om minder vlees en meer plantaardig te eten alleen maar groeien.

De nieuwe superfoods Elk jaar komen er weer nieuwe ‘superfoods’ in de belangstelling. Komend jaar zal er veel aandacht uitgaan naar Johannesbrood of beter gezegd Carob, het superfood dat gemaakt wordt van de peulen van de Johannesbroodboom. Carob zit boordevol gezonde vitaminen en mineralen en wordt ook interessant gevonden vanwege het hydroxproline wat het bevat: een aminozuur dat betrokken is bij de aanmaak van collageen.

Eendenkroos Een ander superfood dat steeds populairder zal worden is eendenkroos (die uit de sloot). Lemna minor zoals het plantje heet, bevat naast vezels, ijzer, foliumzuur en vitamine B12 heel veel eiwitten (goed alternatief voor vlees) Op dit moment is het door de EU nog niet goedgekeurd als voedsel, maar in Thailand en de Verenigde Staten kun je het al lang eten. Het wordt daar in poedervorm gebruikt voor smoothies en soepen.

Eten tegen stress Voedsel alleen kan stress, depressie of angst natuurlijk niet tegengaan. Maar diëten die rijk zijn aan antioxidanten, vitamines (bijv. B-vitamines), mineralen (bijv. zink, magnesium), vezels, gezonde vetten (bijv. omega-3 vetzuren) en andere bioactieve stoffen, zoals probiotica, zijn in verband gebracht met een beter mentaal welzijn en kunnen de geestelijke gezondheid helpen ondersteunen. Iets waar we in 2021 interesse voor zullen hebben. Er komen meer voedingsmiddelen en supplementen op de markt die ingrediënten bevatten die gekoppeld worden aan het verminderen van stress en het verbeteren van de slaap.

Wies Verbeek meldt verder: ,,Meer dan ooit vinden we het belangrijk om te weten wát we precies eten, welke ingrediënten er in een product zitten en waar voedingsmiddelen vandaan komen. Transparantie is key in 2021. De consument vraagt steeds meer om duidelijkheid om betere voedselkeuzes te kunnen maken voor mens, dier, milieu en klimaat.”

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met NOUVEAU.NL.

