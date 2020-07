Gebakken noedels met paddenstoelen: lekker met saisonbier of een pinot noir

Afgelopen week was er een hoop leven buiten de brouwerij. Eerst maakten mevrouw Hamersma en ik op een recentelijk vrijgegeven buurtterras kennis met Tessel de Heij. Samen met zus Do had zij vijf jaar geleden nog een ‘gezellige hobby’, zoals ze het brouwen van bier in Do’s keuken noemde, maar een en ander is lelijk uit de hand gelopen.