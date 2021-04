Geen gedoe meer tijdens de paasbrunch: zo houd je je boter smeerbaar

Nederlandse boter kun je opdelen in twee soorten: hooi- en grasboter. ,,Als koeien in de winter op stal staan, krijgen ze onder meer hooi en krachtvoer te eten. Daar krijg je stevige, witte boter van met een hoog smeltpunt. Daar houden bakkers van.” Maar de gemiddelde consument niet. Daarom kun je beter voor grasboter gaan, zegt Holtkamp. ,,Deze boter is namelijk heel makkelijk smeerbaar.”

Winterrantsoen

William Kloek, onderzoeksspecialist bij FrieslandCampina, weet precies hoe boter aan zijn structuur komt. ,,Het smeltpunt van boter wordt bepaald door de samenstelling van het melkvet dat erin zit.” Het winterrantsoen van koeien zorgt voor een andere vetsamenstelling. ,,Dat vet is meer gekristalliseerd en krijgt hierdoor een andere stevigheid.” Gras zorgt voor melkvet waar je zachtere boter mee maakt en die minder stevig is van structuur. Grasboter is voor banketbakkers een ramp, zegt Holtkamp. ,,Toen ik zo’n 65 jaar geleden begon werd de boter in april ineens geel en vreselijk zacht. Daarmee krijg je je botercrème niet goed opgeklopt. Nu zijn er diepvriespakhuizen waardoor je als bakker heel het jaar door hooiboter hebt. Maar die bestonden toen nog niet.”

Botervloot

Consumenten kunnen volgens Kloek prima beide boters gebruiken, als je de boter maar op tijd uit de koeling haalt. Het draait allemaal om de juiste voorzorgsmaatregelen als je smeerbare boter wil. ,,Koop een botervloot voor de boter en bewaar ‘m buiten de koelkast. Het beste is in de kelderkast of in het aanrechtkastje. Daar is het precies koel genoeg. Als je dat doet is het vet minder gekristalliseerd en is de boter beter smeerbaar.”



Heeft de boter heel de ochtend op de keukentafel gestaan, zet ‘m dan niet weer terug in de koelkast. Kloek: ,,Door de temperatuurschommelingen veranderen de kristallen langzamerhand van structuur en daar wordt je boter harder van.”