Geen tijd om te koken? De do's en don'ts van de magnetron

Het Voedingscentrum meldt dat uit wetenschappelijk onderzoek naar voren is gekomen dat je met een gerust hart je eten kunt opwarmen in de magnetron. De mythe dat er schadelijke stoffen vrijkomen bij het opwarmen, is namelijk een broodje aap. Je eten verwarmen in de magnetron is net zo veilig als het verwarmen in een pan of oven. Toch zijn er bepaalde etenswaren die je beter niet in de magnetron kunt doen.