Gefrituurde kip: met deze experttruc krijgt je kip een super knapperig korstje

Er zijn meerdere manieren om gefrituurde kip te bereiden, weet Danny Jansen, tv-chef bij 24Kitchen en auteur van het kookboek Vet lekker. ,,De kippendij is meestal het malste stuk van de kip. Die dijen zijn daarom nummer één om gefrituurde kip mee te bereiden. Dit deel van de kip kan wel wat vettig zijn.”



Je kunt ook een borst gebruiken volgens Jansen. ,,Die is wat magerder. Je kunt hem malser krijgen door hem te marineren in de karnemelk of zuur. Zuur breekt namelijk enzymen af in de kip.” Andere mogelijkheden om zuur te gebruiken voor je marinade zijn citroen, azijn en yoghurt.

Ga je aan de slag met kip, zorg er dan wel voor dat het een biologische kip is, zegt culinair auteur Janine Jansen, gespecialiseerd in de mediterrane keuken. ,,Het moet hoe dan ook een goede kip zijn, dat is het allerbelangrijkste. Zelf gebruik ik vaak kippenpoten, dat doen ze bij Kentucky Fried Chicken namelijk ook vaak. Zelf hou ik meer van kippendij of kipfilet. In dit geval zou ik wel eerder kippendij gebruiken, want kipfilet is vaak wat droog. Dan klop je eerst een ei los met een flinke scheut karnemelk of yoghurt en dan laat je het daar een tijdje in weken.”

Je kip extra crunchy maken

Volgens Danny krijg je je gefrituurde kip goed crunchy door hem twee keer te bakken. ,,Ik wentel hem eerst altijd door de maïszetmeel of aardappelzetmeel. Dan kan je het eventueel nog smaak geven door het te marineren. Je kunt ook smaak geven aan de zetmeel door bijvoorbeeld kruiden of specerijen te gebruiken. Die kunnen wel verbranden tijdens het frituren, dus daar moet je wel een beetje mee oppassen.”



,,Er zijn 101 mogelijkheden om kruiden te gebruiken voor je fried chicken, maar als je het simpel wil houden vind ik het lekker om dragon te gebruiken. Ras el hanout met citroen is ook heel lekker, dan ga je een beetje die kerrie-kant op.”

,,Nadat je hem de eerste keer hebt gefrituurd laat je hem even uitlekken”, gaat Danny verder. ,,Het geheim is dan dus om hem daarna nog een keer te frituren, net als met frietjes. Dan blijft hij namelijk knapperig en krijgt hij dus die echte harde crunch, ook als je er saus overheen doet.”

Als Janine haar kip knapperig wil maken, gebruikt ze eerst flink wat bloem. ,,Daar doe je een theelepel korianderpoeder, een theelepel chilipoeder, een theelepel gedroogde salie, twee eetlepels paprikapoeder, twee eetlepels uienpoeder, twee eetlepels knoflookpoeder en flink veel zwarte peper bij. Dat meng je vervolgens goed door elkaar, dan haal je de kip uit de marinade en dan haal je het door het bloemmengsel. Laat het vervolgens een half uurtje ‘aandrogen’. Dat is essentieel, want dan trekt het mengsel een beetje in die kip.”

Eet je kip met een salade (of wafels)

,,Als je fried chicken eet heb je wel genoeg gefrituurd gehad, dus ik zou er een salade bij serveren met flink veel olijfolie”, aldus Janine. Dan is het in ieder geval nog een beetje gezond, is haar argument hierbij. ,,Want ik moet toch wel bij m’n leest blijven.” Jansen en haar zus maken kookboeken met alleen mediterrane gerechten.



,,Dus doe er maar flink wat groenten bij en maak een lekkere groene salade, dan is er met je gerecht namelijk helemaal niet zoveel mis. Als je de kip ook nog frituurt in een milde olijfolie en vooral niet laat aanbranden, dan is het gezondheidstechnisch nog best verantwoord.”

Gefrituurde kip gaat volgens Danny Jansen ook goed met wafels. ,,Dat is tegenwoordig een hele trend en het is ook waanzinnig lekker. Verder hou ik van gefrituurde kip met een ranch dip. Friet erbij kan ook, maar je kip is natuurlijk al gefrituurd.”

