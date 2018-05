'Gemeentes moeten invasie fastfoodzaken stoppen'

De 'invasie' van nieuwe fastfoodketens zoals Five Guys, Dunkin Donuts en Taco Bell in Nederland moet stoppen, vindt het Voedingscentrum. ,,Dunkin Donuts wil zelfs vestigingen in scholen en ziekenhuizen openen. Dat is zorgelijk: juist op zulke plekken is een gezond aanbod essentieel. Meer snacks, fastfood en ander calorierijk voedsel in onze leefomgeving betekent dat we er meer van eten; daar is genoeg wetenschappelijk bewijs voor. Met alle gevolgen van dien.''