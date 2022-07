Getest: Dit is de beste blender

Met een blender kun je eenvoudig mengen en pureren. Door de dichte kom knoei je niet snel. Erg handig als je bijvoorbeeld graag smoothies maakt of fruitshakes. Je kunt met een blender ook babyvoeding pureren of ijsblokjes crushen. Maar daar zijn ze niet allemaal goed in.

De Consumentenbond test blenders op onder meer het maken van smoothies, pureren van babyvoeding, maken van beslag, gebruiksgemak en geluid. Er zijn meer dan 115 blenders getest die redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Een blender van Bosch komt als Beste uit de Test. Deze blender heeft een gunstige prijs en is daardoor tegelijk ook de Beste Koop. Als je een kleinere blender zoekt, is een ander model van Bosch een interessant alternatief.

Beste uit de Test én Beste Koop: Bosch MMB6172S VitaPower Serie 4

Bosch MMB6172S VitaPower Serie 4

Deze blender van Bosch is flink. Je kunt er maar liefst 1,5 liter in kwijt. Hij is verkrijgbaar in 2 varianten: de MMB6172S en de MMB6174S. Het enige verschil is dat er bij de tweede een kleine smoothie-kan bij zit.

Zoek je een blender voor babyvoeding, dan heb je aan deze Bosch een hele goeie. Je pureert babyvoeding zonder enige moeite glad en zonder stukjes. Maar ook met smoothies en pannenkoekenbeslag heeft hij geen enkele moeite.

De kan is hittebestendig (tot 70 graden). Dus ook soep kan na even afkoelen de blender in om te pureren.

Het apparaat is ook gebruiksvriendelijk. Je haalt hem gemakkelijk in- of uit elkaar. En bedient hem makkelijk. Tijdens het blenden staat hij goed stabiel. Hij is ook makkelijk schoon te maken.

Deze Bosch heeft ook enkele minpunten. Hij is niet goed in ijs crushen. Het ijs smelt tijdens het crushen en wordt te fijn. Het apparaat is ook wat zwaar en maakt best wat herrie tijdens het gebruik. Hij is ook wat lastiger te bedienen voor linkshandigen.

Alternatief: Bosch MMBM7G2M Mixx2Go

Bosch MMBM7G2M Mixx2Go

Dit model van Bosch is een handig alternatief voor als je een kleine blender zoekt. De smoothiebeker kun je los meenemen.

Hij is vooral goed in smoothies maken. Maar ook pureren van babyvoeding doet hij goed. De kan is minder hittebestendig als die van de Beste uit de Test (tot 50 graden). Je moet soep dus verder afkoelen voor je het in de blender stopt. Verder is hij wat minder goed in het maken van pannenkoekenbeslag, maar scoort op dit punt nog net voldoende.

Hij is makkelijk te bedienen, ook voor linkshandigen. En je maakt hem eenvoudig schoon.

Maar er zijn ook wat nadelen. Hij staat niet erg stabiel tijdens gebruik en maakt ook aardig wat herrie. Het in- en uit elkaar halen gaat wat lastig. En deze blender is, net als de Beste uit de Test, niet goed in ijs crushen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

Meer tests van de Consumentenbond (van robotgrasmaaier tot matras) vind je hier.

