Gezellig bakken aan tafel: deze apparaten komen het best uit de test

De feestdagen staan voor de deur. Twee keer per week geeft testvergelijkingssite besteproduct.nl koopadvies over huis- tuin en keukenapparatuur die getest zijn door hun testpanels. Vandaag aflevering 6: funcooking.

Een december niet gegourmet, is een december niet geleefd. De feestdagen en funcooking zijn voor veel Nederlanders onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ook al heb je het leukste bordspel in huis en zijn de verhalen van je favoriete oom nog zo sterk; je gourmetset, miniwokinstallatie of minipizza-apparaat moet het wel goed doen.

Het panel van BesteProduct.nl test het hele jaar door verschillende typen funcooking-apparaten voor iedere portemonnee. Steengrill, kaas- of vleesfondue, tal van gourmetsets, pizzarettes, chocoladefonteinen, raclettes en exotische grillplaten kwamen voorbij. De producten zijn beoordeeld op bouwkwaliteit, gebruikersgemak, extra mogelijkheden en prijs. Een vijftal producten haalde de selectie op basis van prijs-kwaliteitverhouding en/of originaliteit. Haal jij deze feestdagen een van hun favorieten in huis?

Vijf apparaten die funcooking ‘fun’ maken

Lekker gourmetten hoeft niet duur te zijn

Tristar RA-2995: 50 euro

Dankzij de goede temperatuur bakt het vlees mooi dicht en is er nauwelijks gespetter. En welk pannetje nou ook alweer van wie is? Dankzij de gekleurde stickers is die discussie voorgoed uit de lucht. Hoef je alleen nog te bepalen wie de foutste kersttrui heeft. Gourmetset met prima prijs-kwaliteitverhouding.

Wokken en mini-pannenkoekjes in één

Tefal Wokparty Duo PY5828: 65 euro

Heeft veel weg van het traditionele gourmetten, maar maakt gebruik van wokpannetjes. En haal je een van de gekleurde pannetjes weg, dan bak je in de uitsparing eenvoudig een klein pannenkoekje. Smullen! Laat je plastic spatel niet per ongeluk in een pannetje liggen, dan smelt ‘ie voor je neus weg.

Nooit meer te ver van het gourmetstel

Princess 104000 Dinner 4 All: 87 euro

Ken je dat probleem? Er zit altijd iemand nét iets te ver van het gourmetstel af. Met de Dinner 4 All is dat verleden tijd. Iedereen heeft z’n eigen bakplaat en bord in één. De bakplaten bereiken een goede temperatuur en de borden blijven verrassend koel. Je hebt natuurlijk wel te maken met een hoop kabels over je tafel. Ook beschikbaar in een tweepersoonsversie.

Oosters en origineel alternatief voor gourmetten

TomYang Thaise Grill: 149 euro

Een grillplaat in het midden en een ‘gracht’ van bouillon eromheen. De bouillon giet je over het vlees heen om de smaak te verrijken. Tegelijkertijd lopen de sappen van het vlees letterlijk de soep in. Win-win. Hartstikke leuk en origineel, wel een tikkeltje aan de prijs en de soep is het lekkerst tegen het einde.

Voor alle pizza-liefhebbers

Trebs PizzaGusto: 74 euro

Een sfeervolle koepel op tafel waarin je je eigen kleine pizza’s klaarmaakt. Lekker, makkelijk in gebruik en een keer wat anders dan traditioneel gourmetten. Reken er wel wat extra tijd voor. Al met al ben je flink wat uurtjes zoet en bovendien zijn de onderdelen niet vaatwasser bestendig. Voor de echte pizzaliefhebbers.