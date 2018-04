Gezond snacken is een eitje met deze tips

Koken & etenSnacken, het is een puur genot. Maar niet altijd even gezond, tenminste als je voor vette en suikerrijke snacks kiest. In een ideale wereld grijp je alleen nog maar naar fruit en groenten en laat je die chocolade liggen. Onmogelijk? Welnee.

Tussen de maaltijden door snacken is onvermijdelijk, en dat kan helemaal geen kwaad wanneer je voor de juiste snacks kiest. Goede keuze: groenten en fruit, minder goede keuze: chocolade en koekjes. Wanneer je voor de goede keuze gaat, mag je ook veel meer tussendoor snacken. Groenten en fruit zijn gezonder, lager in calorieën en vullen beter: win-win-win. Hoe maak je het gemakkelijker om naar de juiste snacks te grijpen?

Voeg ze toe aan je routine

Een gemakkelijke manier om meer gezonde voeding binnen te krijgen is door deze toe te voegen aan je dagelijkse routine. Een potje gesneden worteltjes per dag, een handje bosbessen bij de yoghurt in de morgen. Het moet niet ingewikkeld zijn. 's Avonds kan je bijvoorbeeld wat bloemkool door je rijst mengen bij je avondeten, of een extra avocado snijden. Om gezonde voeding te maken hoef je geen keukenprinses te zijn.

Hou gezonde snacks binnen handbereik

Leg fruit en groente klaar waar je het kan zien en dit liefst de hele dag. Op je bureau op het werk, in een mooie mand in de keuken, een leuke vaas met appels in de woonkamer: er zijn genoeg opties.

Houd rekening met je snackgewoonten. Ben jij iemand die standaard honger krijgt rond 15 uur? Leg wat hummus en selderij in de koelkast op je werk. Kan jij het niet laten om te knabbelen voor televisie? Zorg dat er een verse fruitsalade klaar staat.

Bespaar tijd

Vaak geen tijd om te koken en ook geen zin om in de weekends uren in de keuken te staan om maaltijden voor de rest van de week te maken? Maak het jezelf niet te moeilijk. We stellen je voor: de diepvries. Groenten en fruit uit de diepvries zijn vaak even gezond (of nog gezonder) dan verse groenten en in een mum van tijd klaar.

