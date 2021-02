Glaasje champagne bij Valentijnsactie van sterrenrestaurant valt verkeerd

hoe is het nu met? Samantha (17) genas van leukemie en wil nu iets terugdoen voor de zorg: ‘Ik heb zoveel aan die mensen gehad’

19:47 In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: de 17-jarige Samantha Hardeman die de ziekte leukemie overleefde.