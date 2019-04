Goed toeven zonder al te veel pretenties in De Peerdestal

Buiten op de parkeerplaats klinkt al muziek uit de speaker. Niks ingewikkelds, maar een hapklare brok. We stappen binnen onder een pergola met begroeiing en komen in een hal met typische boereninrichting.



Tegels op de vloer, balken aan het plafond en lage houten deuren met gebruiksaanwijzing. Kloppend bij een ‘peerdestal’ dus.



In de garderobe zit een man met een kind in kinderwagen. De kleine spruit moet slapen maar weigert dat, dus hij is met zijn flesje bier hier maar gaan wiegen, terwijl een deur verder het feestje verder wordt gevierd. Wij moeten een stuk terug, horen we van de bediening die langs komt met een schaal met zeker honderd hapjes. Het voelt als een gezellige bedoening.



De serre is helemaal vol deze vrijdagavond, maar bij de open haard is nog plek. Dat is geen straf, want deze is van een zeldzaam stoere schoonheid. Het vuur brandt in een nis op gestapelde stenen en met links en rechts houten banken met kussens. Een nis met een stompkaars, een klassiek boerenplafond, schilden aan de muur en kleine raampjes in ossenbloedrood maken de herberg af.