Gordon Ramsay: ‘Mijn kinderen praten alleen nog met me, omdat ik Gigi Hadid ken’

,,Ze houden van me omdat ik Gigi Hadid ken. Dat is de enige reden waarom ze met me willen praten’’, aldus Gordon, vader van Megan (22), Holly (20), Jack (20), Matilda (19) en Oscar (1). Gordon (54) en Gigi (25) ontmoetten elkaar vier jaar geleden bij de opnames van een beroemdhedenversie van het programma Masterchef , aldus People . Sindsdien zijn ze niet alleen bevriend, maar laat de vermaarde chef-kok zich zelfs culinair inspireren door het model.

,,Gigi stuurde me een foto van een pastagerecht op Instagram en vroeg: ‘chef, wat denk je?’ Ik zei: meisje, het is lekker. Sterker nog, het is fucking lekker’’, zegt Gordon nu over het recept. Hij paste het een beetje aan en kookte het gerecht (pittige tagliatelle met garnalen) uiteindelijk tijdens een live uitzending voor een goed doel.

In werkelijkheid is de band met zijn kinderen overigens goed. De lockdown betekende extra qualitytime.



,,De band voelt alsof we tien vakanties in één keer hebben beleefd, overhandigd op een bord, gegarneerd met peterselie’’, zegt Gordon. ,,We hebben gelachen, gehuild, zijn verliefd geworden, zagen verliefdheid over gaan en we kwamen er samen zoveel sterker uit. Er is een mate van close-heid die we nooit eerder hebben gehad.’’



Met dochter Matilda heeft Gordon trouwens veel lol op TikTok: