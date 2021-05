Gouda was ooit dé bierstad van Europa: Remco schreef een boek over de opkomst en ondergang van het Goudse goud

Bejaard koppel eet ‘heerlijke’ paté van dochter, dat kattenvoer blijkt te zijn

14:48 ‘Kun je alsjeblieft nog meer van die heerlijke paté meenemen?’ Een Britse vrouw wist afgelopen week even niet wat ze moest antwoorden op die vraag van haar ouders in Frankrijk. Ze had namelijk geen paté meegenomen van de supermarkt. Uiteindelijk bleek het om kattenvoer te gaan: ,,We hebben gehuild van het lachen. Mijn mond deed er pijn van", zegt de dochter.