Grieks op tafel: deze zes gerechten geven je avond een mediterraan tintje

Koken & EtenGriekenland staat in de top 5 van bestemmingen voor Nederlandse vakantiegangers. Bovendien is Grieks eten bijzonder populair in Nederland. Je kunt het natuurlijk bestellen bij je favoriete restaurant maar de smaken van daar krijg je met deze zes recepten ook makkelijk in je eigen keuken. Eatertainment selecteerde zes Griekse zomermaaltijden.

Grieks lamsvlees met bonensalade

Volledig scherm Grieks lamsvlees met bonensalade. © Eatertainment

Het vlees in dit gerecht krijgt een frisse, zurige smaak doordat het wordt overgegoten met een oliemengsel van citroen, knoflook, oregano en tijm. Een volwaardige maaltijd in combinatie met de bonensalade en knapperige aardappelen. Bereiding: 15 minuten. De totale tijd is 50 minuten.

Pastitsio met vleessaus en romige bechamelsaus

Volledig scherm Pastitsio met vleessaus en romige bechamelsaus. © Eatertainment

Pastitsio wordt vaak de Griekse variant van lasagne genoemd. Het gerecht is opgebouwd uit laagjes pasta, een vleessaus met opvallende kaneelsmaak en een romige bechamelsaus. Heb je wat over: bewaar het voor de volgende dag, want net als bij lasagne is de pastitsio de volgende dag nóg lekkerder.

Spanakopita met frisse salade

Volledig scherm Spanakopita met frisse salade. © Eatertainment

Spanakopita is een echte Griekse delicatesse. Deze bladerdeegtaart is onder andere gevuld met spinazie en feta. De combinatie van de spanakopita met de frisse salade van peterselie en groenten maakt het een vullende en verrassende maaltijd.

Tiropita met kaas en munt

Volledig scherm Tiropita. © Eatertainment

Tiropita is een klassiek Grieks gerecht met als basisingrediënten filodeeg en feta. Je kunt het serveren als een grote taart of in kleine driehoekjes als snack. Met deze versie maak je de laatste optie, waarbij je uitpakt met munt en veel kaas: feta, Parmezaanse kaas en ricotta.

Vegetarische moussaka

Volledig scherm Vegetarische moussaka. © Eatertainment

Moussaka is een traditioneel Grieks gerecht met een basis van aubergine. In deze vegetarische variant vervangen we de gehaktsaus door een tomatensaus met paddenstoelen. Een heerlijke ovenschaal vol groenten, overgoten met een bechamelsaus.

Vissouvlaki

Volledig scherm Vissouvlaki. © Eatertainment

Deze visspiezen zijn extra lekker door het gebruik van een combinatie van drie verschillende soorten vis: tonijn, zalm en kabeljauw. Marineer ze kort in olijfolie en het citroenmengsel voor een Grieks mediterraan gevoel.

