Grolsch en Lidl vochten meer dan een jaar om biermerken en dit is de uitkomst

Turkse pizza met twee kroketten steeds populair­der: 'Perfecte oplossing voor wie na tien uur nog wil snacken’

13 oktober Het is het best bewaarde geheim van Utrecht én een grote caloriebom: de pizza Marjolein van cafetaria Ten Beste. De ingrediënten? Twee kroketten, op een Turkse pizzabodem, met sla, ui en een mix van verschillende sauzen. Nu de snack ook vanaf de bank is te bestellen, is de pizza Marjolein populairder dan ooit in Utrecht.