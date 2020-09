Grote trek? Waag je dan eens aan een monsterhamburger van 1,5 kilo

,,Ik volg al langer online filmpjes van dergelijke uitdagingen en zo ontstond het idee voor een eigen challenge”, zegt uitbater Jordy Aper, die het hamburgerrestaurant begin juni overnam. ,,Shifters is een hamburgerrestaurant in Amerikaanse stijl en een challenge past perfect binnen dat thema. Voor de Break Out betaal je 34 euro, maar wie alles - tot en met het laatste frietje - binnen de 35 minuten op krijgt, krijgt zijn geld terug. Daarbovenop geven we de eerste drie mensen die de uitdaging tot een goed einde brengen een gratis T-shirt. Bij de lancering vorig weekend hadden we al meteen twee uitdagers en we merken nu al dat mensen elkaar op sociale media flink aan het uitdagen zijn, maar niemand is er voorlopig in geslaagd om alles op te eten.”

De Vlaamse Rik Maes (56) was een van die twee uitdagers. Hij kwam er voorlopig het dichtste bij. ,,Ik was niet helemaal in mijn normale doen vorig weekend. We hadden zondag een mooie rit met de motor achter de rug, maar het was een lange dag en ik was een beetje moe. Anders was het me wellicht wel gelukt”, beweert Rik. ,,Destijds ben ik er ook in geslaagd om de uitdaging van Mister Spaghetti (een bord met liefst 2,4 kilo spaghetti - red.) tot een goed einde te brengen. Dat ging toen zelfs relatief vlot. Maar een hamburger is toch iets anders. Spaghetti glijdt naar binnen, maar bij een hamburger moet je echt wel snel eten, omdat alles afkoelt terwijl de kaas het allemaal wat zwaarder maakt. Ik ga vast en zeker nog eens een nieuwe poging wagen, ook al let ik de afgelopen tijd wel wat meer op de lijn.”