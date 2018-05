Grote zoektocht naar rundvlees met poepbacterie

Koken & etenIn Nederland is een grote zoektocht begonnen naar 8.000 kilo rundvlees dat is besmet met de poepbacterie STEC. Een deel van het vlees is getraceerd, maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sluit niet uit dat er meer terugroepacties komen, bijvoorbeeld van filet americain.

De afgelopen dagen hebben de supermarkten Coop, Emté, MCD en Boon's Markt vlees teruggeroepen. Het gaat in de meeste gevallen om rundergehakt. Bij Emté gaat het om producten waarin rundvlees is verwerkt, zoals rosbief, biefstuk, runderlappen, rundersteaks en allerlei soorten gehakt. Poiesz heeft vandaag als zesde supermarkt rundergehakt uit de handel gehaald. ,,Het is nog niet duidelijk of al het besmette vlees al uit de supermarkten is, zoals tartaar en filet americain'', aldus NVWA-woordvoerder Rob Hageman.

Volgens de site van de Europese Commissie waarop voedingswaarschuwingen zijn vermeld, is er sprake van een 'ernstig' risico. Het vlees is ook naar andere EU-landen vervoerd.

Besmetting

De naam van het bedrijf waar de besmetting is begonnen, deelt de NVWA nog niet. Deze uitsnijderij - waar geslacht vee in stukken wordt verdeeld voor verdere verwerking - moet 'in alle rust' op zoek gaan naar de vleesverwerkers die het besmette vlees hebben ontvangen, aldus Hageman. Het vlees is via België Nederland binnengekomen, aldus Hageman. Tussen de slacht en het pakje gehakt voor de consument zitten diverse gespecialiseerde bedrijven zoals de uitsnijderij en verpakkingsondernemingen.

In het vlees is de STEC-bacterie, oftewel shiga toxine producerende E. coli, aangetroffen. Shiga toxine is volgens de RIVM een gifstof die door de bacterie wordt gemaakt en schade veroorzaakt aan de cellen in de darmwand. De diarree die dat tot gevolg heeft duurt een paar dagen. Vooral ouderen, kinderen en mensen met een zwakke gezondheid kunnen ernstiger klachten krijgen. NVWA heeft nog geen signalen gekregen over ziektegevallen.

De keuring van het vlees gebeurt voorafgaand aan de verzending in de winkels, aldus Hageman. ,,Maar de supermarkten willen het vlees zo snel en zo vers mogelijk in de schappen. Zodra bij een keuring een besmetting aan het licht komt, moeten de supers het vlees terughalen.''

Het gaat heel gemakkelijk, zo'n besmetting. Een koe wentelt in de wei of de stal in de uitwerpselen en kan de bacteriën meedragen op de huid. Als door de huid wordt gesneden na de slacht, kan het vlees besmet worden. Ook kan tijdens de slacht een darm worden geraakt. Als de poep zichtbaar is, wordt het vlees direct in de slachterij afgekeurd. ,,Maar het kan ook onzichtbaar vocht uit de darmen zijn'', aldus Hageman.

De bacterie wordt onschadelijk gemaakt door verhitting van het vlees. Toch wordt klanten die het vlees hebben gekocht aangeraden het niet te eten. Kruisbesmetting in de keuken is te voorkomen door het rauwe vlees niet in aanraking te laten komen met ingrediënten die je rauw eet, zoals sla. Juist omdat nog niet duidelijk is of er nog meer besmet vlees in de winkels ligt, adviseert de NVWA het vlees goed door te bakken. Hageman: ,,Even geen rosé hamburger maken dus.''