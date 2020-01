‘Grotere kans op sterfte door te veel vitamine B12'

Eerste alcohol­vrije kroeg blijft mogelijk open na Dry January

20 januari Horeca-ondernemers in hartje Amsterdam verklaarden haar voor gek. Maar Mariska Leising legde alle doemverhalen naast zich neer en opende begin januari de alcoholvrije pop-up Bar 0.020. Binnen twee weken was al duidelijk dat ze in de roos geschoten had en intussen lijkt haar café langer open te blijven dan gedacht.